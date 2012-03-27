Проверить и исправить верстку сайта

Проект повторяется, поскольку выбранный фрилансер отказался от работы.

СРОЧНО!

Необходимо протестировать сайт integrad.com.ua во всех возможных браузерах и исправить бока с версткой и отображением элементов дизайна.

В дальнейшем потребуется поддержка сайта — создание доп.контактных форм, и пр. по мелочам.

Сейчас ищем адекватного исполнителя, чтобы всегда был на связи.

Только постоплата.

От вас: сроки и возможность дальнейшей работы.