Нужна верстка для Joomla 1.5

$50
HTML-версткаЗавершен6 заявок175 просмотров
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Добрый день. Нужна верстка шаблона для joomla

Требования к верстке: Шаблон фиксированный но шапка и футер (сами полоски картинка и меню все по центру) тянутся от края до края. Фон идет по всему экрану. Левая колонка используется для меню оно будет во флеше. Флеш делать не нужно. Контент стандартный. Нужно простое выпадающее меню( не показано но есть в дизайне) Правая колонка нужно просто сверстать заголовок (пример НОВОСТИ КОМПАНИИ) для любого модуля который там будет установлен.

Говорите сроки и цены.

Joomla
12 лет назад
sadesad
Сергей 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
SoFuWa
Сергей 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
25 отзывов
12 лет назад
$40
2 дня
Один из немногих фрилансеров кто делает быстро, качественно и соблюдает все условия проекта. Все мои требования и пожелания были учтены. Очень хороший специалист, можно выбирать в качестве исполнителя не задумываясь.
Оплатил своевременно, задание чёткое, в общем всё хорошо =)
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