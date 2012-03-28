Нужна верстка для Joomla 1.5

Добрый день. Нужна верстка шаблона для joomla

Требования к верстке: Шаблон фиксированный но шапка и футер (сами полоски картинка и меню все по центру) тянутся от края до края. Фон идет по всему экрану. Левая колонка используется для меню оно будет во флеше. Флеш делать не нужно. Контент стандартный. Нужно простое выпадающее меню( не показано но есть в дизайне) Правая колонка нужно просто сверстать заголовок (пример НОВОСТИ КОМПАНИИ) для любого модуля который там будет установлен.

Говорите сроки и цены.