Нужна верстка для Joomla 1.5

Требуется свести в шаблон уже сверстанные страницы для интернет магазина. От Вас стоимость и срок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Нужна верстка шаблона для joomla
Требования к верстке: Шаблон фиксированный но шапка и футер (сами полоски картинка и меню все по центру) тянутся от края до края. Фон идет по всему экрану. Левая колонка используется для меню оно будет во флеше. Флеш делать не нужно. Контент стандартный. Нужно простое выпадающее меню( не показано но есть в дизайне) Правая колонка нужно просто сверстать заголовок (пример НОВОСТИ КОМПАНИИ) для любого модуля который там будет установлен.
Говорите сроки и цены.
- Похожие заказы
- $50HTML-верстка9 заявокЗакрыт12 лет назад
Всем привет. Нужна верстка сейчас. Работы на 1 час максимум. http://zalil.ru/32961268 Вот макет. Жду предложения. Постоплата. В личку не пешите пожалуйста. Очень прошу)HTML-верстка5 заявокЗакрыт12 лет назад
Сайт: 7673948.ru Требуется: 1) Обновить CMS до актуальной версии 2) Убрать косяки в верстке 3) Сделать генплан во флеш как по ссылке http://www.beregavolgi.com/neftino/index.php?action=country&idsec=27HTML-верстка4 заявкиЗакрыт12 лет назад
На сайте http://smart2tech.ru/ Раздел новости собран криво. Нужно привести его в порядок. Дизайн-макеты как должно выглядеть в итоге прикладываю. - детальная страница новости не соответствует дизайн-макету - список новостей не соответствуют дизайн-макету ---- по дизайну формат вывода: картинка слева ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Подробности в icq Оставляйте заявки только в проекте.HTML-верстка17 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужен верстальщик. Сейчас сверстана главная страница сайта — http://sb-studio.kiev.ua/testsezon/# Требуется сверстать все остальные страницы сайта. Остальные страницы будут с небольшими изменениями. Макеты: http://sb-studio.kiev.ua/final_vsesezoni_psd.rar Бюджет на уровне 20–30 долларов. Пишите цены и сроки.HTML-верстка11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо сверстать в html одну страницу. Страница сделана в виде картинки. Присутствую тексты, картинки и три слайдера. Сделать нужно сегодня. Оплата после готовности - 400 рублей.HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Собственно дизайн уже дорисовывается, нужна будет вёрстка под http://livestreetcms.ru Нужны только знающие люди, которые работали с этой CMS. Дизайн не сложный. Пример дизайна прикладываю.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходимо немного поправить верстку, кто может помочь?HTML-верстка7 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть интернет-магазин на OpenCart! нужно почистить ошибки согласно http://validator.w3.org сайт в личку скину! в личку не писать - оставлять заявки в проекте, тк неудобно общаться в переписке, в больнице нахожусь… оплата по факту выполнения работ! только исполнители с ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад