Чистка html вёрстки

Есть интернет-магазин на OpenCart!

нужно почистить ошибки согласно http://validator.w3.org

сайт в личку скину! в личку не писать - оставлять заявки в проекте, тк неудобно общаться в переписке, в больнице нахожусь…

оплата по факту выполнения работ! только исполнители с опытом работы с opencart! далее будут другие задания по сайтам!

Оплата - webmoney, Альфа-Банк

p.s. - предложения скрыты