Чистка html вёрстки

HTML-версткаЗавершен2 заявки163 просмотра
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Есть интернет-магазин на OpenCart!

нужно почистить ошибки согласно http://validator.w3.org

сайт в личку скину! в личку не писать - оставлять заявки в проекте, тк неудобно общаться в переписке, в больнице нахожусь…

оплата по факту выполнения работ! только исполнители с опытом работы с opencart! далее будут другие задания по сайтам!

Оплата - webmoney, Альфа-Банк

p.s. - предложения скрыты

HTML
12 лет назад
alekseye08
Алексей 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
SoFuWa
Сергей 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
25 отзывов
12 лет назад
$10
1 день
Выполнено в течении нескольких часов! Спасибо! буду обращаться! Рекомендую!
Хороший граммотный заказчик, оплата вовремя