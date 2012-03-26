Необходимо сверстать 4 формы из word, pdf в html

Нужно сверстать 4 формы, ничего сложного.

Во вложении формы в формате word и pdf, необходимо сверстать максимально приближенно к файлу исходнику.

А так же в архиве имеется файл FieldNames_HTML.xlsx, там имеется список полей, вместо самих полей () необходимо указывать текст из этого файла.

Стили указывать в , всё необходимо указывать в стилях в

Нужно сделать все формы 28.03.12, до 16:00 по киевскому времени.

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