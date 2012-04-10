Порезать psd на css+html, 2 страницы

HTML-версткаЗавершен11 заявок251 просмотр
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Есть PSD 2х страниц сайта для фирмы раскручивающей проги под айфон и андроид.

Сайт уже работает (но с другим, некрасивым дизайном) - http://iSpreadNews.com/?psd

Макеты есть в PSD.

Сайт написан на перле (HTML::Mason) то есть он генерируется серверным кодом.

Эскизы 2х страниц приложены.

Сайт НЕ резиновый по ширине - то есть верстать будет не трудно.

Надо порезать все на html+css+js (jquery). Из js - это слайдер, и переключение табов на одной из страниц.

Имена стилей — на английском (а не транслит русского).

Надо чтоб работало на MSIE6, FF 3.x, Chrome, Safari и последних операх.

Оплата вебмани или ядом.

Тут выложено аудиописание как верстать все от программиста (19 минут, формат mp3):

http://ispreadnews.com/tmp/psd2html-ispr-task1.zip - краткое содержание: делать все без халтуры, весь текст в виде текста, а не в виде картинок (кроме текста в логотипе и этого списка в slider'е).

Перед началом работ прослушать обязательно! Для выставления заявки и оценки стоимости - слушать наверно не требуется.

HTMLCSS
12 лет назад
vh213
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
dreyk
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$40
2 дня
Григорий сделал все замечательно - легкочитаемая разметка, css и яваскрипт, все грамотно продумано и гибко. Все просьбы по улучшениям выполнил быстро и безукоризненно. Категорически рекомендуем!
Рекомендую заказчика, все задачи были ясны, с аудиокоментариями.
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