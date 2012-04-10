Порезать psd на css+html, 2 страницы

Есть PSD 2х страниц сайта для фирмы раскручивающей проги под айфон и андроид.

Сайт уже работает (но с другим, некрасивым дизайном) - http://iSpreadNews.com/?psd

Макеты есть в PSD.

Сайт написан на перле (HTML::Mason) то есть он генерируется серверным кодом.

Эскизы 2х страниц приложены.

Сайт НЕ резиновый по ширине - то есть верстать будет не трудно.

Надо порезать все на html+css+js (jquery). Из js - это слайдер, и переключение табов на одной из страниц.

Имена стилей — на английском (а не транслит русского).

Надо чтоб работало на MSIE6, FF 3.x, Chrome, Safari и последних операх.

Оплата вебмани или ядом.

Тут выложено аудиописание как верстать все от программиста (19 минут, формат mp3):

http://ispreadnews.com/tmp/psd2html-ispr-task1.zip - краткое содержание: делать все без халтуры, весь текст в виде текста, а не в виде картинок (кроме текста в логотипе и этого списка в slider'е).

Перед началом работ прослушать обязательно! Для выставления заявки и оценки стоимости - слушать наверно не требуется.