Верстка под cms Joomla

Здраствуйте, уважаемые фрилансеры, нужно сделать верстку под cms Joomla+virtuemart + все настроить на сайте - дизайн не сложный, оплата после того как настроите все на хостинге, получается настраиваете получаете половину денег , отдаете пароли получаете вторую половину, Макет предлагаю, с заоблачными ценами прошу необращаться -бюджет ограничен -сайт делаю для себя поэтому сразу говорю что денег огромных нету - жду адекватных цен!