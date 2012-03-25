Верстка четырех однотипных страниц

Требуется качественная верстка трех страниц + несколько состояний блоков внутри этих страниц.

Сразу важное уточнение макеты должны также отображаться и в ие7, т.е. также как на макете. Как не важно – pie.htc, подключением css через условные комментарии... На ваш выбор, но все тенюшки, закругляшки и т.п. должны быть.

Никакого фронтенда, только верстка. Всплывающие меню или например блоки появляющиеся по клику должны быть на своих местах и можно просто сделать их display: block/none. Главное, чтобы они были и появлялись по присвоению класса.

Макет фикс. Но, например, кнопки шагов надо делать универсально, масштабируемо. Если поменяется слово, чтобы не резать картинку новую, а кнопка растянулась согласно длине символов.

Элементы форм стандартные. Желательно использовать филдсеты и лейблы, но на усмотрение, главное, чтобы было аккуратно.

Желательно придерживаться универсальности блоков и не городить лишние бесконечные классы. Если блоки идентичны то и должны выводится одним классом или набором классов типа class="box sub_block active"

По кроссбраузерности – основные браузеры и обязательно ие7. 6 ие не нужен и всякая экзотика типа второго FF.

Желательно юзать reset.css

предпочтение опытным и аккуратным верстальщикам. Внимательно посмотрите вложение – сможете ли вы все сделать аккуратно. Примеры работ смотрю, что к чему понимаю) Рассчитывайте свои силы))

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