Переделать css кнопку

Осталось сверстать две страницы и внести небольшие общие правки в верстку, есть PSD и исходники всех предыдущих страниц (их около 20-ти) Еще сверстать нужно: https://www.weblancer.net/users/Susan/portfolio/1423058.html#item https://www.weblancer.net/users/Susan/portfolio/1423062.html#item Пример парочки уже готовых страниц: http://game.wedest.net/index.html ...