Переделать css кнопку

HTML-версткаЗакрыт12 заявок126 просмотров
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Есть css кнопка нужно её переделать, пример кнопки которая нужна предоставлю.

CSS
12 лет назад
oleksdanderm
Александр 
57 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
bigolub
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$5
1 день
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