Нужен шаблон

HTML-версткаЗакрыт8 заявок203 просмотра
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Нужно найти или в крайнем случае сделать вот этот шаблон

http://www.templatemonster.com/ru/virtuemart-templates-type/36141.html

Шаблон нужен в ближайшие день, два....

Жду Ваших предложений! sawel ноль три собака mail.ru

12 лет назад
KlimAlex
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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