Сверстать сайт и натянуть на движок

Доброго вечера, уважаемые фрилансеры.

Обращаюсь к вам с новой задачей. Нужно сверстать несколько страничек и установить их на движок. Какой? Честно говоря особого значения не имеет, с каким работать удобнее - такой и выберем. Подойдёт любой бесплатный, например, Dle.

Самые сложные страницы = это главная, портфолио и контактная информация.

На главной есть блок "Калькулятор тиража", в нём будет происходить расчёт стоимости по определённой формуле без перезагрузки страницы или нажатия кнопки "рассчитать", т.е. должно быть посажено на ajax/javascript. При нажатии кнопки заказать - выскакивает модальное окно и в случае заказа письмо о заказе уходит на мыло администратора.

Так же письмо должно уходить из формы обратной связи на странице контактов.

Особенность портфолио состоит в том чтобы администратор мог добавлять из админки новые карточки в определённый раздел (будет 5-6).

ТехЗадание ещё не написано, но самое сложное описано выше.

Работу предполагается начать в воскресение-понедельник. Срок - как обычно - побыстрее.

Требования к исполнителю - кроссбраузерная вёрстка, знание ajax-javascript-css и адекватная цена. Желательно в портфолио иметь подобные сайты (с использованием названных технологий) и положительные отзывы.

Жду ваших предложений!