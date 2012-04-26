PSD to Joomla template.

HTML-версткаЗавершен14 заявок221 просмотр
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Всем привет! Необходимо сверстать PSD, и из готовой верстки сделать шаблон для установки на Joomla.

Всего будет 8 страниц.

На первой странице (выборе языка сайта) необходимо проигрывание в фоне музыкальной заставки.

Выбор языка реализовать с помощью автоматического переводчика Google.

Также есть необходимость реализовать авторизацию на сайте. Авторизованый человек сможет скачать демо песен.

Прилагаются фото страниц. На всех страницах меняется лишь пиктограмма в левом нижнем углу (баян, скрипка…).

Что касается сроков.

Сайт необходимо запустить не позднее 14 апреля.

От Вас сроки и стоимость.

Joomla
12 лет назад
AndryuhaT
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
iLEVEL
Иван 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$100
3 дня
Сделано вовремя, качественно. Походу запуска проекта (rjproject.kiev.ua) возникали вопросы, которые были решены в течении нескольких минут. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Андрей чётко разъяснил задание. Вовремя провел оплату. Рекомендую, как ответственного заказчика! С удовольствием буду сотрудничать ещё. :)
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