Joomla верстка + натяжка + доп. функционал

Очень расстроился поведением Сергея. Принял работу, сказал через 2 дня будет готово. Я попросил показать результаты на следующий день, он согласился, но на следующий день Сергея не было в онлайне, ну ладно мало ли не смог зайти, прошел еще один день, Сергей должен был сдавать уже работу, но он опять был в оффлайне на протяжении всех суток. Решил подождать еще несколько дней, подождал, все тот же оффлайн и ни одного сообщения. Больше работать с Сергеем не буду. Успехов в работе.