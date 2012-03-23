Joomla верстка + натяжка + доп. функционал

$50
HTML-версткаЗакрыт7 заявок180 просмотров
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Требуется сверстать из PSD главную страницу, натянуть на джумлу 1.5 + написать небольшой функционал, а именно на главной есть слайдер нужна загрузка картинок в слайдер из админки + описание к этой картинке при нажатии на картинку перекидывает на страницу с подробным описанием.

Собственно все.

Joomla
12 лет назад
JIucifeR
Олег 
31 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 отзывов
Выбранный исполнитель
secobb
Сергей 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$50
2 дня
Очень расстроился поведением Сергея. Принял работу, сказал через 2 дня будет готово. Я попросил показать результаты на следующий день, он согласился, но на следующий день Сергея не было в онлайне, ну ладно мало ли не смог зайти, прошел еще один день, Сергей должен был сдавать уже работу, но он опять был в оффлайне на протяжении всех суток. Решил подождать еще несколько дней, подождал, все тот же оффлайн и ни одного сообщения. Больше работать с Сергеем не буду. Успехов в работе.
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