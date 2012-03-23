Joomla верстка + натяжка + доп. функционал

Верстка и интеграция сайта. Webasyst. Сроки до среды, включительно! Оплата по факту!
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Требуется сверстать из PSD главную страницу, натянуть на джумлу 1.5 + написать небольшой функционал, а именно на главной есть слайдер нужна загрузка картинок в слайдер из админки + описание к этой картинке при нажатии на картинку перекидывает на страницу с подробным описанием.
Собственно все.
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