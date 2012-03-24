Редактирование шаблона Joomla 1.5

Всем привет! Помимо стандартных требований типа кроссбраузерности, ксс и бла бла бла необходимо отлично знать javascript. Картинки, задание в аттаче. Только с опытом! + еще один проект на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется внесение изменений в параметры html кода Joomla 1.5
www.dekormorion.ru - над заголовком и верхнем меню сейчас рамположен jpg. Требуется на это место установить баннер (флеш). Слева внизу также установлен jpg. (реклама) - встроен в модуль. Требуется установить флеш баннер. Баннеры и коды есть.
- Похожие заказы
- HTML-верстка3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходима верстка 2 PSD макетов. Верстка не сложная. Также необходим шаблон под DLE. Верстка несложная. Срок 1 день.HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть http://billing.voice-server.ru/ верстка и необходимо меню (оно щас уехало) запихнуть в правый (от области контента) серый бок. + изменить стиль меню наподобие картинки в аттаче. Раскрытие подменю по наведению мыши (щас по клику). Можно и с использованием ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт12 лет назад
Сверстать страницуHTML-верстка15 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте нужно сверстать пару страничек для админки и форму авторизации.HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно найти или в крайнем случае сделать вот этот шаблон http://www.templatemonster.com/ru/virtuemart-templates-type/36141.html Шаблон нужен в ближайшие день, два.... Жду Ваших предложений! sawel ноль три собака mail.ruHTML-верстка8 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, необходимо сделать дубль меню на WP, url сайта покажу в ЛС или ICQ.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Есть готовый дизайн в .psd требуется поставить его на joomla. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ! Подробности по icq: 627699769HTML-верстка13 заявокЗакрыт12 лет назад
Доброго вечера, уважаемые фрилансеры. Обращаюсь к вам с новой задачей. Нужно сверстать несколько страничек и установить их на движок. Какой? Честно говоря особого значения не имеет, с каким работать удобнее - такой и выберем. Подойдёт любой ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт12 лет назад
срочная работа Требуется сверстать две страницы сайта (индекс и внутряк), по psd верстка должна быть на дивах, кросбраузерная ФФ – Хром – Экплорер – Сафари результат сегодня ночью.HTML-верстка21 заявкаЗакрыт12 лет назад