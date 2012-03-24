Редактирование шаблона Joomla 1.5

Доброго вечера, уважаемые фрилансеры. Обращаюсь к вам с новой задачей. Нужно сверстать несколько страничек и установить их на движок. Какой? Честно говоря особого значения не имеет, с каким работать удобнее - такой и выберем. Подойдёт любой ...