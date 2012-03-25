Нужна html-верстка

Всем привет! Необходимо сверстать PSD, и из готовой верстки сделать шаблон для установки на Joomla. Всего будет 8 страниц. На первой странице (выборе языка сайта) необходимо проигрывание в фоне музыкальной заставки. Выбор языка реализовать с помощью автоматического переводчика ...
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Здравствуйте нужно сверстать пару страничек для админки и форму авторизации.
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