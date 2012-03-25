Приватный проект для Нилсена Марка

$50
HTML-версткаЗавершен3 заявки155 просмотров
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12 лет назад
vorvalen
68 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
marcnielsen
35 летДания
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$50
1 день
Слов нет,только восхищение гениальным молодым человеком!Захожу на свой сайт и душа поет от работы,сделанной Марком.Все люди нашей голубой планеты!Обращайтесь за помощью именно к нему и вы не пожалеете.Такого отзывчивого и знатока в своем деле человека, еще поискать.От всей души желаю Марку дальнейшего развития, процветания и стать лидером № 1 на этом поприще. Еще раз благодарю за доброе отношение и понимание.
Отличный заказчик, четко поставленные задачи, если выходили за рамки Т3, то все оплачивалось, в соответствии с объемом работ. Приятно работать :)
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