Удаление внешних ссылок, изменение шапки сайта

$30
HTML-версткаЗакрыт4 заявки118 просмотров
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Мне нужно удалить внешние ссылки с сайта и поменять шапку сайта

12 лет назад
vorvalen
68 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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