Закончить верстку, срочно!

Осталось сверстать две страницы и внести небольшие общие правки в верстку, есть PSD и исходники всех предыдущих страниц (их около 20-ти)

Еще сверстать нужно:

https://www.weblancer.net/users/Susan/portfolio/1423058.html#item https://www.weblancer.net/users/Susan/portfolio/1423062.html#item

Пример парочки уже готовых страниц:

http://game.wedest.net/index.html http://game.wedest.net/index2.html http://game.wedest.net/index3.html

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