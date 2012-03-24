Закончить верстку, срочно!

Убрать внешние ссылки,изменить шапку темы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Осталось сверстать две страницы и внести небольшие общие правки в верстку, есть PSD и исходники всех предыдущих страниц (их около 20-ти)
Еще сверстать нужно:
https://www.weblancer.net/users/Susan/portfolio/1423058.html#item https://www.weblancer.net/users/Susan/portfolio/1423062.html#item
Пример парочки уже готовых страниц:
http://game.wedest.net/index.html http://game.wedest.net/index2.html http://game.wedest.net/index3.html
Сроки - очень срочно! Результат на завтра на утро!
Бюджет 30$
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