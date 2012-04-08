Верстка интернет-магазина

$100
HTML-версткаЗавершен21 заявка358 просмотров
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Верстка интернет-магазина. Только верстка.

http://dl.dropbox.com/u/16738968/main.png

http://dl.dropbox.com/u/16738968/view_good.png

http://dl.dropbox.com/u/16738968/goods.png

http://dl.dropbox.com/u/16738968/confirm.png

http://dl.dropbox.com/u/16738968/cart.png

5 страниц с макета и 4 страницы на основе ТЗ.

Кроссбраузерность

Семантичность

Валидность

Чистый HTML и CSS

JS не нужен

Размер фиксированный

Тз - http://dl.dropbox.com/u/16738968/tz.txt

Указывайте плз стоимость и сроки.

Проект уже был опубликован http://www.free-lance.ru/projects/1084061/verstka-internet-magazina.html и выбранный фрилансер ничего не сделал и возвратил только 70% предоплаты. Во избежании подобных эксцессов, оплата будет производиться либо постранично, либо по завершению всей работы. Оплату гарантирую, возможно получение рекомендации.

12 лет назад
maxxdev
Максим 
38 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
beshleyofp
Руслан 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад
$70
3 дня
Случайным образом Руслан был выбран исполнителем на не совсем простой проект и не подвел. Порядочность, исполнительность, своевременное уведомление о каких-либо заминках. Оперативно вносит все необходимые корректировки. Сотрудничеством доволен, буду обращаться еще. Спасибо.
Приятно было работать с Максимом: понятная постановка задачи, никаких проблем с оплатой, четкое ТЗ, адекватность, не гнал со временем, одним словом профессионал в своем деле. Рекомендую всем сотрудничать.
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