Верстка макета под вордпресс. 3 колонки. Макет в приложении, PSD на почту исполнителю. Работаете на своем хосте. Оплата по факту. Срочно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Верстка интернет-магазина. Только верстка.
http://dl.dropbox.com/u/16738968/main.png
http://dl.dropbox.com/u/16738968/view_good.png
http://dl.dropbox.com/u/16738968/goods.png
http://dl.dropbox.com/u/16738968/confirm.png
http://dl.dropbox.com/u/16738968/cart.png
5 страниц с макета и 4 страницы на основе ТЗ.
Кроссбраузерность
Семантичность
Валидность
Чистый HTML и CSS
JS не нужен
Размер фиксированный
Тз - http://dl.dropbox.com/u/16738968/tz.txt
Указывайте плз стоимость и сроки.
Проект уже был опубликован http://www.free-lance.ru/projects/1084061/verstka-internet-magazina.html и выбранный фрилансер ничего не сделал и возвратил только 70% предоплаты. Во избежании подобных эксцессов, оплата будет производиться либо постранично, либо по завершению всей работы. Оплату гарантирую, возможно получение рекомендации.
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