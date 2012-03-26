Создание темы для Wordpress из макета дизайна psd.

$100
HTML-версткаЗакрыт8 заявок108 просмотров
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Необходимо, получив готовый макет дизайна сайта в *.psd создать тему для wordpress.

Оплата по факту выполнения.

Только блочная верстка.

Только с портфолио.

Сразу указывайте цены и сроки.

WordPress
12 лет назад
akulish
Arthur Kulish 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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