Создание темы для Wordpress из макета дизайна psd.

Есть PSD 2х страниц сайта для фирмы раскручивающей проги под айфон и андроид. Сайт уже работает (но с другим, некрасивым дизайном) - http://iSpreadNews.com/?psd Макеты есть в PSD. Сайт написан на перле (HTML::Mason) то есть он генерируется серверным ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо, получив готовый макет дизайна сайта в *.psd создать тему для wordpress.
Оплата по факту выполнения.
Только блочная верстка.
Только с портфолио.
Сразу указывайте цены и сроки.
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