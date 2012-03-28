Сверстать одну страницу

Надо сделать такой поиск по критерию как тут http://samuiconnection.com/ Для сайта http://thai-planet.com/ Вообщем на сайте http://thai-planet.com/ есть записи(районы), есть записи(апартаменты, дома, виллы) и хочу добавить записи( расположение) т.е с видом на море, с видом на горы ...