Качественная доработка сайта

Требуется свести в шаблон уже сверстанные страницы для интернет магазина. От Вас стоимость и срок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт: 7673948.ru
Требуется:
1) Обновить CMS до актуальной версии
2) Убрать косяки в верстке
3) Сделать генплан во флеш как по ссылке http://www.beregavolgi.com/neftino/index.php?action=country&idsec=27
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