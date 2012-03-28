Требуется верстка

HTML-версткаЗакрыт14 заявок187 просмотров
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Необходимо закончить верстку проекта interview.ipq.co.

Порядка 15 вспомогательных макетов.

12 лет назад
winolog
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
skinenkov
Игорь 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$150
7 дней
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