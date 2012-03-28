Требуется верстка

Надо натянуть дизайн (исходнки псд есть) на форумный движок IPBoard. Возможно не прорисовано все что для этого надо но по консултации с исполнителем дорисуем. Опыт работы в данной сфере. Студии не бидуйте !!!! Цену и срок предложите.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо закончить верстку проекта interview.ipq.co.
Порядка 15 вспомогательных макетов.
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