Исправить стили на сайте и отображение в IE8

HTML-версткаЗавершен7 заявок107 просмотров
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Необходимо сделать так, чтобы фон колонок и контента были полностью заполнены по вертикали, в зависимости от длины страницы. Скриншот как_сейчас.png и как_надо.png

Исправить отображение в IE8. Скриншот IE8.png

12 лет назад
EleSha
Елена 
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
aggora
Alex 
48 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
9 отзывов
12 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель! Сделал все быстро и качественно!
Елена прекрасный заказчик. Четко поставлена задача, оплата проведена своевременно. Рекомендую к сотрудничеству.
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