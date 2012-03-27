Натянуть дизайн на IP Board

HTML-версткаЗакрыт1 заявка176 просмотров
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Надо натянуть дизайн (исходнки псд есть) на форумный движок IPBoard.

Возможно не прорисовано все что для этого надо но по консултации с исполнителем дорисуем.

Опыт работы в данной сфере.

Студии не бидуйте !!!!

Цену и срок предложите.

12 лет назад
ZX-Spectrum
34 годаЧехия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
MrRoutman
Богдан 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва(-2)
12 лет назад
$90
8 дней
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