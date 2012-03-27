Натянуть дизайн на IP Board

Есть шаблон (дизайн) письма. Задача: сверстать это письмо в HTML. Необходимо знать и понимать нюансы HTML верстки. Если готовы и в курсе, как это делать, жду предложений Нужно сделать как можно скорее сегодня. Цена вопроса: 300 руб. Почта: [email protected]