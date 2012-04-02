Верстка. Персонально для Одробинский Александр

Нужна качественная верстка 3 страниц под Typo3 (у главной страницы слайдер 8 изображений, которые нужно порезать и сверстать также) из PSD-макета и порезка страницы иконок в *.png (размеры иконок указаны в самом файле Иконки.psd)

Требования стандартные: divы, валидность, кроссбраузерность.

Срок выполнения: 7 дней.

Оплата: $50 (wmz/wmr на ваш выбор) без предоплаты.

Некоторые нюансы проекта:

1. Все заголовки, меню, списки – обычный текст, не картинки.

2. Все, что можно писать в CSS, описывается в CSS, не в HTML.

3. Иллюстрации в шапке на главной странице – это слайдер из 8 изображений. Кнопки перелистывания должны «прилипать» к краям монитора и адаптироваться под его ширину. Минимальная ширина монитора: 1024 рх

Для заголовков и текста в CSS должны быть прописаны выравнивания по левому, правому краю, по центру и по ширине. Для картинок выравнивание и обтекание.

Описаны Н1, Н2, Н3, ссылки по умолчанию, нумерованные и маркированные списки.

ТЗ и макеты высланы. Заранее спасибо за качество и оперативность.