Требуется установка макета на сайт

$100
HTML-версткаЗакрыт4 заявки140 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Собственно, нужна верстка, и установка шаблона дизайна на сайт под управлением CMS netcat

12 лет назад
int4501199
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Натянуть дизайн на IP Board

    Надо натянуть дизайн (исходнки псд есть) на форумный движок IPBoard. Возможно не прорисовано все что для этого надо но по консултации с исполнителем дорисуем. Опыт работы в данной сфере. Студии не бидуйте !!!! Цену и срок предложите.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Переверстать и доработать шаблон для ShopCMS

    $50

    Есть несложный шаблон для ShopCMS, свёрстанный таблицами и недоработанный (некоторые особенности движка в шаблоне не учтены, например, такие, как отображение комментариев к товару, и т.д. – просто не прописаны в коде шаблона). Необходимо переверстать (DIV-ами) и ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка. Персонально для Одробинский Александр

    $50

    Нужна качественная верстка 3 страниц под Typo3 (у главной страницы слайдер 8 изображений, которые нужно порезать и сверстать также) из PSD-макета и порезка страницы иконок в *.png (размеры иконок указаны в самом файле Иконки.psd) Требования стандартные: ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • DIV-но переверстать несложную страницу

    Требуется полностью переверстать страницу (см. приложение), с сохранением внешнего вида (но без имеющихся багов), в соответствии с такими требованиями: * блочная "резиновая" верстка DIV-ами (без таблиц); * кроссбраузерность; * валидность кода (XHTML); * соблюдение семантики кода; * максимальная дружественность кода ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуется верстка

    Необходимо закончить верстку проекта interview.ipq.co. Порядка 15 вспомогательных макетов.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка каталога сайтов

    $50

    Всем привет. Необходима помощь по верстке и нужно перенести сам скрипт на поддомен. Нужен человек, который бы хорошо разобрался как работает скрипт, чтобы потом можно было в случае чего немного его доработать. Подробности в личку.

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Мелкая доработка, Wordpress

    Нужно передать бар на главной странице - цвет фона, цвет текста и кнопку по примеру. есть архив с темой примера. Заданий много, поэтому ожидаю долгосрочного сотрудничества.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад