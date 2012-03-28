Переверстать и доработать шаблон для ShopCMS

Надо натянуть дизайн (исходнки псд есть) на форумный движок IPBoard. Возможно не прорисовано все что для этого надо но по консултации с исполнителем дорисуем. Опыт работы в данной сфере. Студии не бидуйте !!!! Цену и срок предложите.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть несложный шаблон для ShopCMS, свёрстанный таблицами и недоработанный (некоторые особенности движка в шаблоне не учтены, например, такие, как отображение комментариев к товару, и т.д. – просто не прописаны в коде шаблона).
Необходимо переверстать (DIV-ами) и доработать этот шаблон в соответствии с требованиями.
По доработке: никакого изменения функционала движка на данном этапе не требуется! Только вёрстка (HTML + CSS) и вставка тегов Smarty по образцу дефолтного шаблона, но с учётом пожеланий относительно размещения элементов (например, корзина не нужна вообще, т.к. это будет, по сути, не полнофункциональный магазин, а только «Интернет-витрина», но на месте корзины будет фрагмент текста, и т.д.)
По вёрстке:
* блочная «резиновая» верстка DIV-ами;
* кроссбраузерность;
* валидность кода;
* соблюдение семантики кода;
* максимальная дружественность кода SEO;
* комментарии к основным структурным блокам.
Пожалуйста, указывайте в заявках Ваши адекватные финансовые пожелания и срок выполнения.
P.S.: Всё необходимое для выполнения этого заказа будет представлено исполнителю по факту достижения договорённости.
P.P.S.: Для исполнителя, имеющего опыт работы с ShopCMS – будет и немного другой работы (за дополнительную плату) по изменению/улучшению функционала движка под нужды заказчика. В частности на данном этапе интересуют такие вещи, как правильные ЧПУ для товаров и возможность использовать несколько фотографий для одного товара… Дальше - больше! Но это всё после... Сначала шаблон! ;-)
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