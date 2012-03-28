Переверстать и доработать шаблон для ShopCMS

Есть несложный шаблон для ShopCMS, свёрстанный таблицами и недоработанный (некоторые особенности движка в шаблоне не учтены, например, такие, как отображение комментариев к товару, и т.д. – просто не прописаны в коде шаблона).

Необходимо переверстать (DIV-ами) и доработать этот шаблон в соответствии с требованиями.

По доработке: никакого изменения функционала движка на данном этапе не требуется! Только вёрстка (HTML + CSS) и вставка тегов Smarty по образцу дефолтного шаблона, но с учётом пожеланий относительно размещения элементов (например, корзина не нужна вообще, т.к. это будет, по сути, не полнофункциональный магазин, а только «Интернет-витрина», но на месте корзины будет фрагмент текста, и т.д.)

По вёрстке:

* блочная «резиновая» верстка DIV-ами;

* кроссбраузерность;

* валидность кода;

* соблюдение семантики кода;

* максимальная дружественность кода SEO;

* комментарии к основным структурным блокам.

Пожалуйста, указывайте в заявках Ваши адекватные финансовые пожелания и срок выполнения.

P.S.: Всё необходимое для выполнения этого заказа будет представлено исполнителю по факту достижения договорённости.

P.P.S.: Для исполнителя, имеющего опыт работы с ShopCMS – будет и немного другой работы (за дополнительную плату) по изменению/улучшению функционала движка под нужды заказчика. В частности на данном этапе интересуют такие вещи, как правильные ЧПУ для товаров и возможность использовать несколько фотографий для одного товара… Дальше - больше! Но это всё после... Сначала шаблон! ;-)