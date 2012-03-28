Шаблоны для WP

Сверстать шаблон на 3 колонки для вордпресс. Макет в приложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет
Нужно найти симпатичные шаблон WP, уникализировать, русифицировать (если требуется, админку не нужно - главное - сам сайт) убрать лишние ссылки.
С меня тематика (например, "строительство")
С вас - шаблон.
Если устроит качество и цена, то будет около 50 заказов.
Жду заявки.
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