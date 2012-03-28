Верстка и натяжка на Joomla

$130
HTML-версткаЗакрыт9 заявок203 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Вот архив с макетами:

sjp.su/SaitiRF.zip

главная по баням сделана почти до конца:

creative-way.ru/www.rar

Валидно, только статика, динамики как таковой нет

Joomla
12 лет назад
MGorelkin
Михаил 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранные исполнители
beermix
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$75
4 дня
MrRoutman
Богдан 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва(-2)
12 лет назад
$105
3 дня
  • Похожие заказы

  • Сверстать 10 страниц

    $50

    Необходимо сверстать быстро 10 страниц. Кроссбраузерность обязательно. Выбранному кандидату макеты вышлу по личке.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сверстать страницу

    $15

    Здравствуйте, требуется сверстать 1 кроссбраузерную страницу. Оставляйте заявки, макет предоставлю исполнителю. Оплата ЯД.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Вёрстка шаблона и сайта по недвижимости на DLE

    $150

    Нужно взять дизайн отсюда. www.pe4ora.ru Будет другой дизайн новостей, логотип другой, и пару кнопок. (Будет в PSD шаблоне). Остальное как на сайте доноре. Шапка там хитро-резиновая и вёрстка таблицами. Нужно сверстать всё дивами, кроссбраузерно (можно без ие6 ) валидно. Ну ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Переверстать и доработать шаблон для ShopCMS

    $50

    Есть несложный шаблон для ShopCMS, свёрстанный таблицами и недоработанный (некоторые особенности движка в шаблоне не учтены, например, такие, как отображение комментариев к товару, и т.д. – просто не прописаны в коде шаблона). Необходимо переверстать (DIV-ами) и ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка. Персонально для Одробинский Александр

    $50

    Нужна качественная верстка 3 страниц под Typo3 (у главной страницы слайдер 8 изображений, которые нужно порезать и сверстать также) из PSD-макета и порезка страницы иконок в *.png (размеры иконок указаны в самом файле Иконки.psd) Требования стандартные: ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • DIV-но переверстать несложную страницу

    Требуется полностью переверстать страницу (см. приложение), с сохранением внешнего вида (но без имеющихся багов), в соответствии с такими требованиями: * блочная "резиновая" верстка DIV-ами (без таблиц); * кроссбраузерность; * валидность кода (XHTML); * соблюдение семантики кода; * максимальная дружественность кода ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад