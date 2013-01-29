beermix

Виталий Бут beermix

 
47 летУкраина/Токмак
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
wmstudio

Буду рад сотрудничеству! +Адаптив на высшем уровне!Скорость загрузки 100% +оптимизация под СЕО!

Опыт коммерческой разработки сайтов -8 лет!

WordPress(+Woocommerce)PrestaShop/Opencart/Joomla/Bitrix/MODX/DLE

Примеры работ ( с нуля под ключ):

http://msk-legal.ru

https://picupmedia.com/

https://abdent.clinic/

http://fibex.club/

https://beerka.com.ua/

https://www.samuione.com

https://www.spiralimplant.com/

http://gtd.com.ua/

https;//liter-m.ru

http://inespro.ru/

http://thailine.ru/

https://ohrana-truda365.ru/

http://com-east.eu/

http://gun.lviv.ua/

http://rentdepo.ru/

https://www.liter-m.ru

http://azbukamoda.ru

http://surmam.com/

http://tdgt.com.ua

http://sistema.az/

https://tophonestreviews.com/

http://domostroy.ltd.ua/

http://th-north.ru

http://amur-region.ru

http://miysite.com

@miysite wbs-online (skype)

WordPressOpenCartJoomlaMODXWooCommercePrestashopБитриксDLE
Отзывы заказчиков
sman13
Антон 
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$60
7 баллов
10 лет назад
Продающий сайт-одностраничник
Все ок.
Вполне конкретный заказчик. Рекомендую
Ответный отзыв
ashona
Ольга 
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$45
10 баллов
10 лет назад
Сайт-визитка
Спасибо, заказ выполнен точно в срок, нареканий к качеству нет. Молодец! Сотрудничество удачное!
Доволен сотрудничеством. Все отлично!! Очень отвестсвенный заказчик.
Ответный отзыв
shv_213
48 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
0 баллов
10 лет назад
Сделать аналог сайта
Был выбран исполнителем, через скаип, голосом все ему рассказал подробно, что хочу и как сделать, в ответ было получено согласие что все понятно. Его работа растянулась вместо 10 дней на 4 месяца, каждый день ему писал ,куча переписки,куча нервов...работу он не сделал, а сделал подобия моего задания.Каждый день давал мне обещания, что делает и вот вот, а сместа ничего не тронулось. Говорил что нужна предоплата, через месяц его работы я сделал предоплату 100 долларов( платежная квитанция электронного платежа имеется)..через другой месяц обьяснил, что обьем работы очень большой и что нужно еще 150 долларов и тут терпения у меня не выдержало.Саму работу без слез не глянешь, хочеться плакать такого не профессионализма я не видел. Могу показать его работу...пускай настоящие профи глянут, в итоге, скаип он удалил, на сообщения не отвечает, деньги не возращает...Не дай бог, чтобы он кому то что то делал, мои подозрения, что и не он делает а кто то другой..потому что каждый раз я ему обяснял все заного. а он делал как ему хочеться..или как он может.Так это взрослый человек так поступает некрасиво и не не отвечает за свою работу им тут не место. Мало того ему был предоставлен хостинг для полного редактирования и сдачи сайта, он даже не смог разобраться с админ панелью, пришлось оплачивать новый хостинг...и толку так же не оказалось..очень сильно подвел. Ты покажи людям , что ты сделал? тебя засмеют...Не надо писать ерунду сейчас, никого интернет магазина я не просил делать, ты обычным каталогом ничего не смог сделать нормально, попросил сделать кликабельные картинки товара , ты и это не смог..ты сам обьяснил, что не сможешь сделать, это очень сложно...4 месяца дал свой перечень оборудования каталога..ты тупо скопировал с саита..всякую ерунду..и щас ты говоришь о какои то проделанной работе?Ты ничего не можешь делать..и не соображаешь в этом ничего..За ТЗ я тебе говорил, ты сказал мне это не нужно...(есть все сообщения скаипа).
Velerbu
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$80
0 баллов
11 лет назад
Сайт на вордпресс
Нечего комментировать. Не сделал ничего, по его же словам был занят предоплачеными проектами. Проект был специально создан для этого исполнителя, сроки тоже от исполнителя.
optimum_by_nash
Андрей 
45 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Сайт-визитка на одну страницу. Срочно!
Все супер - сотрудничеством доволен! обращусь еще
Оплата полная и своевременная, никаких проволочек и нареканий ! Очень понравилось сотрудничать !
Ответный отзыв
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