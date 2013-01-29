wmstudio
Буду рад сотрудничеству! +Адаптив на высшем уровне!Скорость загрузки 100% +оптимизация под СЕО!
Опыт коммерческой разработки сайтов -8 лет!
WordPress(+Woocommerce)PrestaShop/Opencart/Joomla/Bitrix/MODX/DLE
Примеры работ ( с нуля под ключ):
https://www.spiralimplant.com/
https;//liter-m.ru
@miysite wbs-online (skype)
Отзывы заказчиков
$60
7 баллов
10 лет назад
Ответный отзыв
Вполне конкретный заказчик. Рекомендую
$45
10 баллов
10 лет назад
Спасибо, заказ выполнен точно в срок, нареканий к качеству нет. Молодец! Сотрудничество удачное!
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством. Все отлично!! Очень отвестсвенный заказчик.
$100
0 баллов
10 лет назад
Был выбран исполнителем, через скаип, голосом все ему рассказал подробно, что хочу и как сделать, в ответ было получено согласие что все понятно. Его работа растянулась вместо 10 дней на 4 месяца, каждый день ему писал ,куча переписки,куча нервов...работу он не сделал, а сделал подобия моего задания.Каждый день давал мне обещания, что делает и вот вот, а сместа ничего не тронулось. Говорил что нужна предоплата, через месяц его работы я сделал предоплату 100 долларов( платежная квитанция электронного платежа имеется)..через другой месяц обьяснил, что обьем работы очень большой и что нужно еще 150 долларов и тут терпения у меня не выдержало.Саму работу без слез не глянешь, хочеться плакать такого не профессионализма я не видел. Могу показать его работу...пускай настоящие профи глянут, в итоге, скаип он удалил, на сообщения не отвечает, деньги не возращает...Не дай бог, чтобы он кому то что то делал, мои подозрения, что и не он делает а кто то другой..потому что каждый раз я ему обяснял все заного. а он делал как ему хочеться..или как он может.Так это взрослый человек так поступает некрасиво и не не отвечает за свою работу им тут не место. Мало того ему был предоставлен хостинг для полного редактирования и сдачи сайта, он даже не смог разобраться с админ панелью, пришлось оплачивать новый хостинг...и толку так же не оказалось..очень сильно подвел. Ты покажи людям , что ты сделал? тебя засмеют...Не надо писать ерунду сейчас, никого интернет магазина я не просил делать, ты обычным каталогом ничего не смог сделать нормально, попросил сделать кликабельные картинки товара , ты и это не смог..ты сам обьяснил, что не сможешь сделать, это очень сложно...4 месяца дал свой перечень оборудования каталога..ты тупо скопировал с саита..всякую ерунду..и щас ты говоришь о какои то проделанной работе?Ты ничего не можешь делать..и не соображаешь в этом ничего..За ТЗ я тебе говорил, ты сказал мне это не нужно...(есть все сообщения скаипа).
$80
0 баллов
11 лет назад
Нечего комментировать. Не сделал ничего, по его же словам был занят предоплачеными проектами. Проект был специально создан для этого исполнителя, сроки тоже от исполнителя.
$20
10 баллов
12 лет назад
Все супер - сотрудничеством доволен! обращусь еще
Ответный отзыв
Оплата полная и своевременная, никаких проволочек и нареканий ! Очень понравилось сотрудничать !
Сайты «под ключ»
5 отзывов(-2)
$1/час
от $80от 5 дней
#204
Интернет-магазины
нет отзывов
$1/час
от $55от 5 дней
#323
Системы управления (CMS)
1 отзыв(-1)
$1/час
от $75от 5 дней
#585
HTML-верстка
нет отзывов
$1/час
от $35от 3 дней
#1630