Был выбран исполнителем, через скаип, голосом все ему рассказал подробно, что хочу и как сделать, в ответ было получено согласие что все понятно. Его работа растянулась вместо 10 дней на 4 месяца, каждый день ему писал ,куча переписки,куча нервов...работу он не сделал, а сделал подобия моего задания.Каждый день давал мне обещания, что делает и вот вот, а сместа ничего не тронулось. Говорил что нужна предоплата, через месяц его работы я сделал предоплату 100 долларов( платежная квитанция электронного платежа имеется)..через другой месяц обьяснил, что обьем работы очень большой и что нужно еще 150 долларов и тут терпения у меня не выдержало.Саму работу без слез не глянешь, хочеться плакать такого не профессионализма я не видел. Могу показать его работу...пускай настоящие профи глянут, в итоге, скаип он удалил, на сообщения не отвечает, деньги не возращает...Не дай бог, чтобы он кому то что то делал, мои подозрения, что и не он делает а кто то другой..потому что каждый раз я ему обяснял все заного. а он делал как ему хочеться..или как он может.Так это взрослый человек так поступает некрасиво и не не отвечает за свою работу им тут не место. Мало того ему был предоставлен хостинг для полного редактирования и сдачи сайта, он даже не смог разобраться с админ панелью, пришлось оплачивать новый хостинг...и толку так же не оказалось..очень сильно подвел. Ты покажи людям , что ты сделал? тебя засмеют...Не надо писать ерунду сейчас, никого интернет магазина я не просил делать, ты обычным каталогом ничего не смог сделать нормально, попросил сделать кликабельные картинки товара , ты и это не смог..ты сам обьяснил, что не сможешь сделать, это очень сложно...4 месяца дал свой перечень оборудования каталога..ты тупо скопировал с саита..всякую ерунду..и щас ты говоришь о какои то проделанной работе?Ты ничего не можешь делать..и не соображаешь в этом ничего..За ТЗ я тебе говорил, ты сказал мне это не нужно...(есть все сообщения скаипа).