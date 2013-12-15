Сервис вирусного маркетинга

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Закрыт1 заявка105 просмотров

Необходимо продвинуть инфопродукт путем "вирусного маркетинга"(как это работает описание здесь http://ru.viralmarketingbomb.com/ ). Мы не хотим покупать этот сервис для продвижения своего продукта, а хотим специально под свой продукт реализовать аналогичную схему - немного упрощенную - без подверждения подписки по -е-мейлу. Цели увеличить базу подписчиков таким методом.

Как это реализовать ? Стоимость? Сроки?

11 лет назад
beermix
49 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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