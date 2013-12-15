Необходимо разработать программу-конвертер на Delphi или С++ под Win32, которая преобразовывает файл "Исходные данные для отчета ТСС.xls" в файл "Ежедневный отчет ТСС.xls". Форматы файлов прикладываются к проекту ТЗ.rar. Программа ...
FileMaker: написать на PHP преобразователь в CSV
Имеется база на сервере FileMaker 12 (доступ дам) из 3 полей:
1. id (int)
2. name (text)
3. picture (container)
Картинки лежат в разных форматах, но на выходе нужно получить PNG.
После работы скрипта на PHP должно получиться:
1. CSV файл следующего формата:
"id", "name", "id.png"
2. масса картинок в формате PNG и именем id.png
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