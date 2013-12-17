Сделать дубликат БД

Нужно скопировать БД и создать такую же, но с другим именем/паролем

Дело на 5 минут.

Сделал бы сам, но хостинг уж больно мудрёный - не нашел phpmyadmin-а у них :)

А по-другому делать дампы и создавать новую БД я не умею :)

Все доступы (включая root) дам.