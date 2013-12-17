Сделать дубликат БД

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Завершен4 заявки118 просмотров

Нужно скопировать БД и создать такую же, но с другим именем/паролем

Дело на 5 минут.

Сделал бы сам, но хостинг уж больно мудрёный - не нашел phpmyadmin-а у них :)

А по-другому делать дампы и создавать новую БД я не умею :)

Все доступы (включая root) дам.

11 лет назад
vit7100
Виктор 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
5 часов назад
11 лет назад
$10
1 день
Замечательно! Сделал всё, что требовалось. Честно и быстро. Рекомендую.
Хороший заказчик! Рекомендую к сотрудничеству! Оплата вовремя!

Заявки фрилансеров

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
5 часов назад
11 лет назад

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