Требуется администратор СУБД MS SQL (ORACLE, MySQL) для участия в разработке и сопровождении торговой системы. Задачи: 1. Оптимизация SQL-запросов (выбор типа блокировок, поиск узких мест). 2. Оптимизация настроек ...
Сделать дубликат БД
Нужно скопировать БД и создать такую же, но с другим именем/паролем
Дело на 5 минут.
Сделал бы сам, но хостинг уж больно мудрёный - не нашел phpmyadmin-а у них :)
А по-другому делать дампы и создавать новую БД я не умею :)
Все доступы (включая root) дам.
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