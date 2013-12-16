Требуется восстановить базу sql из архивной копии.
Импорт данных из Excel в MySQL
Нужно сделать обработчик, который будет анализировать прайс в EXCEL и загружать данные в базу сайта MySQL.
Прилагаю подробное описание и сам файл.
Задача срочная, просьба отвечать в том случае, если готовы приступить к этой задаче в воскресенье после 12:00 МСК.
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