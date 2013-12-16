Импорт данных из Excel в MySQL

Нужно сделать обработчик, который будет анализировать прайс в EXCEL и загружать данные в базу сайта MySQL.

Прилагаю подробное описание и сам файл.

Задача срочная, просьба отвечать в том случае, если готовы приступить к этой задаче в воскресенье после 12:00 МСК.