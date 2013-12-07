требуется разработать структуру базы данных , для создания расписания движения транспорта
Программа для печати почтовых бланков
Написать программу для создания заказов и печати почтовых бланков по образцам.
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