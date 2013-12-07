Программа для печати почтовых бланков

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Закрыт4 заявки159 просмотров

Написать программу для создания заказов и печати почтовых бланков по образцам.

Только безопасная сделка.

Срок - неделя.

Подробности в Т.З.

11 лет назад
yashka6527
Михаил 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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