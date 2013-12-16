Администратор баз данных MS SQL (ORACLE, MySQL)

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт2 заявки306 просмотров

Требуется администратор СУБД MS SQL (ORACLE, MySQL) для участия в разработке и сопровождении торговой системы.

Задачи:

1. Оптимизация SQL-запросов (выбор типа блокировок, поиск узких мест).

2. Оптимизация настроек для высоких нагрузок.

3. Настройка репликации и обеспечение круглосуточной бесперебойной работы базы данных.

Требования: опыт работы с MS SQL (так же рассматриваем вариант ORACLE) не менее 5 лет.

Тип занятости: удаленная работа, полный день.

MySQLSQL
11 лет назад
cashelec
Наталья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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