Конвертер данных Excel -> Excel

Необходимо разработать программу-конвертер на Delphi или С++ под Win32, которая преобразовывает файл "Исходные данные для отчета ТСС.xls" в файл "Ежедневный отчет ТСС.xls". Форматы файлов прикладываются к проекту ТЗ.rar.

Программа должна работать в двух режимах:

1) GUI - визуальная форма с настройками параметров и ручным запуском. Режим GUI запускается при отсутствии параметров командной строки.

2) Режим командной строки, при котором исходный файл и сконвертированный файл задаются в командной строке, например,

xlsconverter.exe -in "Исходные данные для отчета ТСС.xls" -out "Ежедневный отчет ТСС.xls"

Необходимо предоставить исходные коды программы.

Жду предложений по ценам и срокам.