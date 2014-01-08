Конвертер данных Excel -> Excel

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Завершен1 заявка295 просмотров

Необходимо разработать программу-конвертер на Delphi или С++ под Win32, которая преобразовывает файл "Исходные данные для отчета ТСС.xls" в файл "Ежедневный отчет ТСС.xls". Форматы файлов прикладываются к проекту ТЗ.rar.

Программа должна работать в двух режимах:

1) GUI - визуальная форма с настройками параметров и ручным запуском. Режим GUI запускается при отсутствии параметров командной строки.

2) Режим командной строки, при котором исходный файл и сконвертированный файл задаются в командной строке, например,

xlsconverter.exe -in "Исходные данные для отчета ТСС.xls" -out "Ежедневный отчет ТСС.xls"

Необходимо предоставить исходные коды программы.

Жду предложений по ценам и срокам.

Delphi
11 лет назад
GalionIT
Юрий 
51 год
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

magriz
Михаил 
32 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$100
7 дней
Проект выполнен точно в срок, все требования ТЗ учтены, программа работает правильно. На замечания и пожелания Михаил реагировал очень быстро.
Четкая постановка задачи. Как человек с опытом, указал на допущенные мною ошибки. Приятно было сотрудничать. Спасибо.

Заявки фрилансеров

magriz
Михаил 
32 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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