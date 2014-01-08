Тема для базы данных: Мебель. 1. Создать проект прототипа информационной системы, основанной на базе данных: разработка информационной схемы предметной области, определение обьектов, установление асоциаций между обьектами, определение задач, решаемых в рамках ...
Конвертер данных Excel -> Excel
Необходимо разработать программу-конвертер на Delphi или С++ под Win32, которая преобразовывает файл "Исходные данные для отчета ТСС.xls" в файл "Ежедневный отчет ТСС.xls". Форматы файлов прикладываются к проекту ТЗ.rar.
Программа должна работать в двух режимах:
1) GUI - визуальная форма с настройками параметров и ручным запуском. Режим GUI запускается при отсутствии параметров командной строки.
2) Режим командной строки, при котором исходный файл и сконвертированный файл задаются в командной строке, например,
xlsconverter.exe -in "Исходные данные для отчета ТСС.xls" -out "Ежедневный отчет ТСС.xls"
Необходимо предоставить исходные коды программы.
Жду предложений по ценам и срокам.
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