Нужно скопировать БД и создать такую же, но с другим именем/паролем Дело на 5 минут. Сделал бы сам, но хостинг уж больно мудрёный - не нашел phpmyadmin-а у них :) А по-другому ...
Помощь с SQL, мини база по Мебели
Тема для базы данных: Мебель.
1. Создать проект прототипа информационной системы, основанной на базе данных:
разработка информационной схемы предметной области, определение обьектов, установление асоциаций между обьектами, определение задач, решаемых в рамках проектируемой информационной системы.
2. Разработка таблиц баз данных для информационной системы.
3. Нормализация данных.
4. Создание SQL-запросов к базе данных, решающих поставленные перед информационной системой задачи.
Характеристики для мебели:
Тип (Стул, Стол, Комод, Шкаф, Кровать)
Комната (Спальня, Детская, Прихожая, Гостинная, Кухня)
Материал (Дерево, ДСП, Пластик)
Цвет (Вишня, Дуб, Персик, Орех)
Цену берем константу для Тип (стул - 100 руб, стол -500, комод -1000, шкаф-5000, кровать- 10000)
Метериал, если дерево +50% от базовой цены предмета, если пластик -50% цены
Если предмет имеет характеристику Детская, то скидка 30% . Остальные не влияют
Если покупается полный комплект в одном заказе (Стул+Стол+Комод+Шкаф+Кровать) - скидка 10% на все товары.
Цвет влияет только на остатки.
Решаемая задача - формирование конечной цены при заказе покупателя.
Если успеваем, пример формирования поставки товара и вывод всех остатков.
Важно сопроводить коротким HELP-ом,
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