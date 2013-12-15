Помощь с SQL, мини база по Мебели

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Закрыт3 заявки143 просмотра

Тема для базы данных: Мебель.

1. Создать проект прототипа информационной системы, основанной на базе данных:

разработка информационной схемы предметной области, определение обьектов, установление асоциаций между обьектами, определение задач, решаемых в рамках проектируемой информационной системы.

2. Разработка таблиц баз данных для информационной системы.

3. Нормализация данных.

4. Создание SQL-запросов к базе данных, решающих поставленные перед информационной системой задачи.

Характеристики для мебели:

Тип (Стул, Стол, Комод, Шкаф, Кровать)

Комната (Спальня, Детская, Прихожая, Гостинная, Кухня)

Материал (Дерево, ДСП, Пластик)

Цвет (Вишня, Дуб, Персик, Орех)

Цену берем константу для Тип (стул - 100 руб, стол -500, комод -1000, шкаф-5000, кровать- 10000)

Метериал, если дерево +50% от базовой цены предмета, если пластик -50% цены

Если предмет имеет характеристику Детская, то скидка 30% . Остальные не влияют

Если покупается полный комплект в одном заказе (Стул+Стол+Комод+Шкаф+Кровать) - скидка 10% на все товары.

Цвет влияет только на остатки.

Решаемая задача - формирование конечной цены при заказе покупателя.

Если успеваем, пример формирования поставки товара и вывод всех остатков.

Важно сопроводить коротким HELP-ом,

SQL
11 лет назад
LazarLong
Алексей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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