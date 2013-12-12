Разработка модуля для Magento

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт2 заявки125 просмотров

У нас есть интернет-магазин на Magento, занимающийся продажей мебели.

Необходимо изменить способ задания наценки для custom option и принцип расчета итоговой цены товара в зависимости от выбранных custom options. Эти изменения необходимо оформить как отдельный модуль для Magento. Во вложении находится ТЗ.

Вы можете оценить возможность реализации такой доработки на Magento без внесения изменений в ядро Magento, т.е. чтобы доработка была оформлена как отдельный модуль? Если это возможно сделать, то какая будет цена разработки и сроки?

Magento
11 лет назад
beermix
48 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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