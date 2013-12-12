Интернет-магазин

Есть только домен и хостинг.

Важно чтоб было просто выставлять товар на продажу, редактировать описание и менять цену. Так же хочу чтоб сайт можно было найти в поисковых системах в дальнейшем.

Интегрировать на сайт группу вконтакте.

Лёгкий и понятный интерфейс.

Приятный дизайн.

Ну и может Вы ещё что подскажете действенное. Возможно у Вас есть уже готовый шаблон хороший.