Доработки ИМ на Опенкарт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен1 заявка119 просмотров

Необходимо настроить доставку и оплату. Поставить и настроить еще несколько модулей и устранить мелкие недочеты на сайте.

Opencart
11 лет назад
Olg42
Ольга 
55 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

nextcode
Михаил 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$50
2 дня
Михаил отличный специалист! Моментально отвечает на вопросы и дает полезные советы. Работа сделана на высшем уровне, буду еще обращаться))
Только положительные эмоции от сотрудничества. Рекомендую как отличного заказчика.

Заявки фрилансеров

nextcode
Михаил 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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