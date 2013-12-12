Нужно очень глубоко переработать сайт. Основная суть это сделать landing page, но и изменения по сайту. Нужно полное! решение, не нужно предлагать только дизайн или верстку по отдельности, все нужно выполнить комплексом. ...
Доработки ИМ на Опенкарт
Необходимо настроить доставку и оплату. Поставить и настроить еще несколько модулей и устранить мелкие недочеты на сайте.
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