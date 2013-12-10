Допилить сайт на Opencart

Добрый день, специалисты.

В общем, задача:

Допилить (довести до ума) этот сайт: dveri-skidki.ru/

Двигло : Opencart

Что есть в наличии: исходники всех страниц в формате PSD, сверстанная главная страница и пару внутренних страниц ( но думаю , как мне кажется) их надо переделывать.

Что нужно:

- сделать каталог

- сверстать позиции, добавлять сможем наверное сами

- прайса как такового нету, идет парсер с трех других сайтов

- администрирование , каждый месяц, но это другой вопрос финансирования

Только БС. Только хардкор.