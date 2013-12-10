Клон интернет-магазина

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Закрыт6 заявок149 просмотров

Требуется клон сайта http://dostavka1.com/ один в один (максимально приближенным) по дизайну и функционалу

Сроки и стоимость прошу отписывать в комментариях к заказу. Оплата по факту после демонстрации скрипта через Skype, TeamViewer или на Вашем сервере

11 лет назад
DaImeR
Дамир 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров