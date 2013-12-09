Интернет-магазин на движке UMI

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт6 заявок166 просмотров

Необходимо создать дизайн+адаптация к просмотру в браузерах, выполнить верстку и натяжку дизайна на движок.

11 лет назад
Purumpum7
Антон 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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