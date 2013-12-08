Уважаемые разработчики, Необходима разработка инет-магазина "под ключь". В качестве движка выбран OpenCart. Выбран шаблон на http://www.templatemonster.com/ Подготовлен хостинг. Написан бриф на разработку, карта сайта. (прикладываю) ...
Создание Интернет-магазина
Необходимо создать Интернет-магазин (интересует только программирование и верстка).
Интересует на каком движке планируете создавать, примерная цена и сроки.
Интернет-магазин достаточно стандартный (не требуется привязка к 1С, регистрации пользователя не нужно и т.д.), но есть особенности, которые требуют навыки программиста для реализации.
Фильтр
Фильтр по 6 пунктам:
По назначению (выпадающий список Dropbox)
По стране (выпадающий список Dropbox)
По поверхности (выпадающий список Dropbox)
По размеру (выпадающий список Dropbox)
По цвету (выпадающий список Dropbox)
По рисунку (выпадающий список Dropbox)
В фильтре можно задать не все пункты (минимум задать 1 пункт, причем любой). При нажатии на кнопку Фильтровать он должен вывести не просто список всех товаров кучей, а вывести список товаров по коллекциям. Т.е. он должен вывести список коллекций с товарами, отвечающими данным требованиям, а не просто список товаров, как это обычно происходит в фильтрах магазинов. При этом значение фильтра должно сохраняться в кэше браузера, чтобы пользователь, перейдя на другую страницу не должен был снова вбивать все пункты фильтра и фильтровать снова. Кэш фильтра должен очищаться только при нажатии на кнопку "Очистить фильтр"
Категории.
Все категории деляются на основные разделы: страны (Россия и т.д.), названия фабрик, коллекции плиток.
Список стран - просто список категорий (стран) с названиеями и картинками (по 1 картинке к категории)
Список фабрик (у каждой фабрики 1 картинка, 1 название фабрики, 1 краткое описание)
Список коллекции плиток (у каждой коллкции в списке 1 картинка, 1 название, 1 краткое описание. При переходе в фабрику, у фабрики вверху слайдер (несколько фото), описание и ниже идут 2 вкладки "Коллекция" (список всех товаров данной категории) и "Варианты Интерьера" (галерея с фотографиями для данной коллекции. У каждого артикула 1 фото, 1 название, 1 артикул, 1 размер, 1 цена, кнопка "В корзину". При клике на фото артикула появляется фото в popup-окне в большом размере, отдельной страницы для каждого товарва не нужно, у товара только по 1 фото).
Варианты оплаты:
- Безналичный (выставление счета)
- Наличный)
- Кредитными картами (Visa, Mastercard)
Варианты доставки
- Самовывоз
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