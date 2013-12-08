Создание Интернет-магазина

Необходимо создать Интернет-магазин (интересует только программирование и верстка).

Интересует на каком движке планируете создавать, примерная цена и сроки.

Интернет-магазин достаточно стандартный (не требуется привязка к 1С, регистрации пользователя не нужно и т.д.), но есть особенности, которые требуют навыки программиста для реализации.

Фильтр

Фильтр по 6 пунктам:

По назначению (выпадающий список Dropbox)

По стране (выпадающий список Dropbox)

По поверхности (выпадающий список Dropbox)

По размеру (выпадающий список Dropbox)

По цвету (выпадающий список Dropbox)

По рисунку (выпадающий список Dropbox)

В фильтре можно задать не все пункты (минимум задать 1 пункт, причем любой). При нажатии на кнопку Фильтровать он должен вывести не просто список всех товаров кучей, а вывести список товаров по коллекциям. Т.е. он должен вывести список коллекций с товарами, отвечающими данным требованиям, а не просто список товаров, как это обычно происходит в фильтрах магазинов. При этом значение фильтра должно сохраняться в кэше браузера, чтобы пользователь, перейдя на другую страницу не должен был снова вбивать все пункты фильтра и фильтровать снова. Кэш фильтра должен очищаться только при нажатии на кнопку "Очистить фильтр"

Категории.

Все категории деляются на основные разделы: страны (Россия и т.д.), названия фабрик, коллекции плиток.

Список стран - просто список категорий (стран) с названиеями и картинками (по 1 картинке к категории)

Список фабрик (у каждой фабрики 1 картинка, 1 название фабрики, 1 краткое описание)

Список коллекции плиток (у каждой коллкции в списке 1 картинка, 1 название, 1 краткое описание. При переходе в фабрику, у фабрики вверху слайдер (несколько фото), описание и ниже идут 2 вкладки "Коллекция" (список всех товаров данной категории) и "Варианты Интерьера" (галерея с фотографиями для данной коллекции. У каждого артикула 1 фото, 1 название, 1 артикул, 1 размер, 1 цена, кнопка "В корзину". При клике на фото артикула появляется фото в popup-окне в большом размере, отдельной страницы для каждого товарва не нужно, у товара только по 1 фото).

Варианты оплаты:

- Безналичный (выставление счета)

- Наличный)

- Кредитными картами (Visa, Mastercard)

Варианты доставки

- Самовывоз