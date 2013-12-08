Требуется доработка интернет-магазина на opencart. 20 правок. 400 грн. Оплата на карту Приват.
Устранение дублей страниц в Opencart
Добрый день. Необходимо устранить множественные дубли страниц в интернет-магазине на Opencart (у одной страницы может быть 3-4 дубля с другим вариантом url). Ищем специалистов с опытом решения данной задачи. В откликах указывайте также стоимость ваших услуг. Благодарю за внимание.
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