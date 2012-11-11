Пишу интересные тексты на любые темы
Рерайт, копирайтинг, статьи, seo. Опыт работы - более 3-х лет. Гарантирую качество, грамотность, уникальность текстов.
Исполнителен, ответственен, пунктуален.
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
11 лет назад
Лев замечательно справился с заданием! Все сделал оперативно и грамотно! Инициативный, вежливый, тактичный - основные качества этого фрилансера.
Ответный отзыв
Марина - прекрасный заказчик. Подробное и понятное задание, своевременная оплата. Был рад сотрудничеству.
$10
10 баллов
11 лет назад
Спасибо большое, Лев, за отлично выполненную работу. Задание выполнено качественно и со сроками не подвели:) Буду рада сотрудничать в дальнейшем. Рекомендую как надежного и грамотного исполнителя.
Ответный отзыв
Четкое задание, своевременная оплата - рекомендую
Копирайтинг
2 отзыва
от $2
нет рейтинга