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Иванов Лев minstr

 
34 годаРоссия/Липецк
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Пишу интересные тексты на любые темы

Рерайт, копирайтинг, статьи, seo. Опыт работы - более 3-х лет. Гарантирую качество, грамотность, уникальность текстов.

Исполнителен, ответственен, пунктуален.

Отзывы заказчиков
marina_strogaya
Марина 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
38 отзывов
$10
10 баллов
11 лет назад
Написание отзывов
Лев замечательно справился с заданием! Все сделал оперативно и грамотно! Инициативный, вежливый, тактичный - основные качества этого фрилансера.
Марина - прекрасный заказчик. Подробное и понятное задание, своевременная оплата. Был рад сотрудничеству.
Ответный отзыв
Potapova_t
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Качественный копирайт
Спасибо большое, Лев, за отлично выполненную работу. Задание выполнено качественно и со сроками не подвели:) Буду рада сотрудничать в дальнейшем. Рекомендую как надежного и грамотного исполнителя.
Четкое задание, своевременная оплата - рекомендую
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
от $2
нет рейтинга