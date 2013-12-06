Интернет-магазин

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Закрыт35 заявок234 просмотра

Нужен интернет-магазин с простым функционалом и удобной "админкой":

редактирование товаров (фильтры),

дизайн несложный (на главной странице:меню+приветственный текст+карусель+вывод товаров)

форма обратной связи

удобное редактирование главной и статических страниц из "админки"

джумлу не предлагать!

Предлагайте варианты, сроки и стоимость - указывайте в проекте сразу!

Joomla
11 лет назад
f375
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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