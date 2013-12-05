Интернет-магазин "под ключ"

Нужно сделать только на Опенкарт, другие варианты не предлагать, рассматривать не буду

Есть отрисованный дизайн со всем функционалом. Все продумано. Надо только реализовать.

Список работ:

- Верстка

- Натянуть на движок

- Подогнать весь дизайн согласно макету

- реализовать весь задуманный функционал

Жду предложений по цене срокам.

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