Интернет-магазин "под ключ"

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Закрыт15 заявок279 просмотров

Нужно сделать только на Опенкарт, другие варианты не предлагать, рассматривать не буду

Есть отрисованный дизайн со всем функционалом. Все продумано. Надо только реализовать.

Список работ:

- Верстка

- Натянуть на движок

- Подогнать весь дизайн согласно макету

- реализовать весь задуманный функционал

Жду предложений по цене срокам.

Все подробности в личку

Opencart
11 лет назад
Danta
Денис 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

seopacer
36 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
6 отзывов(-2)
11 лет назад
$400
5 дней

Заявки фрилансеров

seopacer
36 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
6 отзывов(-2)
11 лет назад

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