Требуется перенос работающего магазина на OpenCart "Сборка MaxyStore Version 1.5.4.1" на новый сервер с настройкой сервера под магазин. Так же требуется его дальнейшее круглосуточное администрирование (техподдержка). Дополнительные работы: -Создание модуля переноса данных ...
Интернет-магазин "под ключ"
Нужно сделать только на Опенкарт, другие варианты не предлагать, рассматривать не буду
Есть отрисованный дизайн со всем функционалом. Все продумано. Надо только реализовать.
Список работ:
- Верстка
- Натянуть на движок
- Подогнать весь дизайн согласно макету
- реализовать весь задуманный функционал
Жду предложений по цене срокам.
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