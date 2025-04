Помощь по сайту,

Установил модуль CSV Import/Export сделал экспорт описания товаров, поменял пару названий, и импортировал, а файл был в иерогливах и оно так и имортировало весь товар на сайте теперь без названия и описания. Срочно нужно восстановить все что было, плачу сколько надо. Есть файл товаров с описанием через експорт/импорт эксел. Думаю что б исправить нужно исправить модуль xls через експорт/импорт.

При загрузки xls через експорт/импорт любой версии выдает ошибку

vitalii-tie — это admin

An appropriate representation of the requested resource /vitalii-tie/index.php could not be found on this server.

Additionally, a 406 Not Acceptable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.